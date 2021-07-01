ПСЖ готовит для Мбаппе астрономический контракт

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ПСЖ готовит для Мбаппе астрономический контракт

Фото твиттер Килиана Мбаппе

ПСЖ не теряет надежд продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает Diario ABC.

По информации источника, руководство парижского клуба готово увеличить зарплату звёздного футболиста до 50 миллионов евро в год чистыми.

Такие условия сделают 22-летнего француза самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ.

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