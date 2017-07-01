ПСЖ готовит два громких трансфера

Теги псжпепефабиньо

ПСЖ готовит два громких трансфера

ПСЖ в ближайшее время пополнится двумя звёздными защитниками, сообщает Canal+. 

По информации источника, парижане близки к подписанию Пепе и Фабиньо. Напомним, что португалец является свободным агентом, а бразилец связан контрактом с "Монако".

Отмечается, что ПСЖ уже согласовал условия трудовых договоров с вышеупомянутыми футболистами.

Не пропустите: Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы французской Лиги 1. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов