ПСЖ готовит два громких трансфера

ПСЖ в ближайшее время пополнится двумя звёздными защитниками, сообщает Canal+.

По информации источника, парижане близки к подписанию Пепе и Фабиньо. Напомним, что португалец является свободным агентом, а бразилец связан контрактом с "Монако".

Отмечается, что ПСЖ уже согласовал условия трудовых договоров с вышеупомянутыми футболистами.

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