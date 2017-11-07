Французский ПСЖ готовит еще два мегатрансфера на следующее лето, информирует испанский журналист Эдуардо Инда.

По его сведениям, по окончанию текущего сезона "красно-синие" планируют предпринять попытки подписать двух игроков мадридских клубов - голкипера Яна Облака из "Атлетико" и полузащитника Тони Крооса из "Реала". Соблазнить обоих переездом в Париж французский гранд рассчитывает солидными окладами.

Напомним, Фекир исключил свой возможный переход в ПСЖ. | soccernews.ru