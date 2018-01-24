ПСЖ готовит громкое приобретение уже на январь

Французский ПСЖ готовится сделать громкое приобретение уже в текущее трансферное окно, информирует испанская пресса.

Сообщается, что руководство и тренерский штаб парижан остались недовольны игрой в текущем сезоне вратарей команды Альфонса Ареоли и Кевина Траппа. Поэтому клуб планирует заполучить топ-вратаря уже в январе. При этом ставка будет сделана на игрока, который смог бы быть заявлен на стадию плей-офф Лиги Чемпионов. Приоритетным кандидатом в ПСЖ уже определили голкипера итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

Напомним, Диарра прокомментировал свой переход в ПСЖ. | soccernews.ru