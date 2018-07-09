ПСЖ готовит космическое предложение по Коутиньо

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может стать игроком ПСЖ.

Как сообщает El Mundo Deportivo, представители парижского клуба вышли на связь с окружением игрока, чтобы убедить его перебраться в Париж.

За бразильца парижане готовы заплатить 270 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте Коутинью составляет 400 миллионов евро.

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