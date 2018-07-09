ПСЖ готовит космическое предложение по Коутиньо

Теги барселонапсжфилиппе коутиньо

ПСЖ готовит космическое предложение по КоутиньоХавбек "Барселоны"  Филиппе Коутиньо может стать игроком ПСЖ.

Как сообщает El Mundo Deportivo, представители парижского клуба вышли на связь с окружением игрока, чтобы убедить его перебраться в Париж.

За бразильца парижане готовы заплатить 270 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте Коутинью составляет 400 миллионов евро.

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