ПСЖ готовит многомиллионный обмен с "Манчестер Юнайтед"

ПСЖ готовит многомиллионный обмен игроками с "Манчестер Юнайтед", информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, парижане готовы предпринять попытки подписать полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. За него чемпионы Франции планируют выложить часть суммы из его трансферной стоимости и отдать своего хавбека Марко Верратти.

Напомним, защитник ПСЖ может оказаться в Ла Лиге. | soccernews.ru