ПСЖ готовит многомиллионный обмен с "Манчестер Юнайтед"
ПСЖ готовит многомиллионный обмен игроками с "Манчестер Юнайтед", информирует The Sun.
Так, по сведениям издания, парижане готовы предпринять попытки подписать полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. За него чемпионы Франции планируют выложить часть суммы из его трансферной стоимости и отдать своего хавбека Марко Верратти.
Напомним, защитник ПСЖ может оказаться в Ла Лиге. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31