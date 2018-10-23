ПСЖ готовит на следующее лето новый громкий трансфер

Теги антуан гризманнпсжатлетико мадрид

ПСЖ готовит на следующее лето новый громкий трансферКак информирует El Chiringuito, ПСЖ готовит на следующее лето новый громкий трансфер.

Согласно сведениям источника, по окончанию текущего сезона парижане планируют предпринять попытку подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Дабы убедить 27-летнего нападающего "матрасников" принять их предложение, чемпионы Франции будут готовы предложить ему контракт с годовым окладом в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Гризманн забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 12 играх за "Атлетико".

Не пропустите: анонс третьего тура турнира прогнозов Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов