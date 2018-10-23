Как информирует El Chiringuito, ПСЖ готовит на следующее лето новый громкий трансфер.

Согласно сведениям источника, по окончанию текущего сезона парижане планируют предпринять попытку подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Дабы убедить 27-летнего нападающего "матрасников" принять их предложение, чемпионы Франции будут готовы предложить ему контракт с годовым окладом в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Гризманн забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 12 играх за "Атлетико".

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