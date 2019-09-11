ПСЖ готовит новый контракт для Маркиньоса
ПСЖ желает продлить сотрудничество с защитником Маркиньосом.
По сведениям Le10Sport, 25-летнему бразильцу будет предложен новый контракт до лета 2024 года. Действующее соглашение рассчитано до 2022 года.
Маркиньос выступает за парижан с 2013 года. За это время он провел 251 игру и забил 20 голов.
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