ПСЖ готовит новый контракт для Маркиньоса

ПСЖ желает продлить сотрудничество с защитником Маркиньосом.

По сведениям Le10Sport, 25-летнему бразильцу будет предложен новый контракт до лета 2024 года. Действующее соглашение рассчитано до 2022 года.

Маркиньос выступает за парижан с 2013 года. За это время он провел 251 игру и забил 20 голов.

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