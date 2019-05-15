ПСЖ готовит новый контракт для Мбаппе

ПСЖ хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, парижане намерены заключить с 20-летним футболистом новое соглашение, чтобы показать другим клубам, что он не продаётся.

Действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2023 года.

Мбаппе перешёл в ПСЖ в августе 2017 года. С тех пор он забил 57 голов и сделал 32 ассиста в 85 матчах.

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