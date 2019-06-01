ПСЖ готовит новый контракт для Неймара

Руководство ПСЖ хочет продлить контракт с нападающим Неймаром, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, парижский клуб готовит для звёздного футболиста соглашение до 2023 года. Действующий договор рассчитан до июня 2022 года.

Если бразилец согласится подписать новый контракт, то его зарплата увеличится. Сейчас он зарабатывает 36,8 миллиона евро за сезон.

В ПСЖ уверены, что продление соглашения положит конец многочисленным слухам об уходе Неймара в другую команду.

"Красно-синие" купили форварда два года назад за 222 миллиона евро. С тех пор он забил 51 гол и сделал 29 ассистов в 58 матчах.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2015-2019). | http://soccernews.ru