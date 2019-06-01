ПСЖ готовит новый контракт для Неймара

3 Теги псжнеймар

ПСЖ готовит новый контракт для Неймара

Руководство ПСЖ хочет продлить контракт с нападающим Неймаром, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, парижский клуб готовит для звёздного футболиста соглашение до 2023 года. Действующий договор рассчитан до июня 2022 года.

Если бразилец согласится подписать новый контракт, то его зарплата увеличится. Сейчас он зарабатывает 36,8 миллиона евро за сезон.

В ПСЖ уверены, что продление соглашения положит конец многочисленным слухам об уходе Неймара в другую команду.

"Красно-синие" купили форварда два года назад за 222 миллиона евро. С тех пор он забил 51 гол и сделал 29 ассистов в 58 матчах.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2015-2019). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Получает 36 млн евро,а заслуживает по своей игре 15 максимум!

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Какие же уже достали почти под каждой новостью, твои " экспертные" мнения. Вот как, можно настолько не разбираться, во всем, что касается футбола, но при этом быть в каждой бочке затычкой?

Ответить
Карыч
Карыч

Ты не прав. Мухомор пишет для "Франс футбол" и прочих обзоры, он ведущий эксперт, к которому прислушивается весь футбольный мир даже в Мухосранске. Он не в бочке, а каждой дырке затычка - вот так-то! Суперэксперт. Хе-хе...

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали, какой номер достанется Азару в "Реале"

СМИ узнали, какой номер достанется Азару в "Реале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов