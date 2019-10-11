ПСЖ готовит новый контракт для Неймара
Руководство ПСЖ планирует продлить контракт с форвардом Неймаром.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, новое соглашение будет рассчитано до 2024 года. Напомним, что действующий контракт истекает в 2022 году.
Отмечается, что предварительные переговоры между сторонами завершились на положительной ноте.
Напомним, что минувшим летом Неймар хотел вернуться в "Барселону", однако каталонцы не смогли договориться об его трансфере.
В этом сезоне Неймар провел пять матчей, в которых забил 4 гола.
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