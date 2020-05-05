ПСЖ готовит новый контракт для Шупо-Мотинга

Нападающий Эрик Максим Шупо-Мотинг может остаться в ПСЖ ещё на один сезон, утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, парижский клуб заинтересован в продлении контракта с камерунцем до июня 2021 года.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

31-летний Шупо-Мотинг выступает за ПСЖ с августа 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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