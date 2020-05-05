ПСЖ готовит новый контракт для Шупо-Мотинга
Нападающий Эрик Максим Шупо-Мотинг может остаться в ПСЖ ещё на один сезон, утверждает журналист Николо Скира.
По его информации, парижский клуб заинтересован в продлении контракта с камерунцем до июня 2021 года.
Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
31-летний Шупо-Мотинг выступает за ПСЖ с августа 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: "Севилья" поборется за трансферную цель ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" следит за игрой Алексея Миранчука
-
Соловьёв: "Уткин всегда был тихим и спокойным миньоном Навального"
-
Мбаппе выдвинул ПСЖ ещё одно условие для продления контракта
-
"Барселона" предложила за Лаутаро 80 миллионов евро и трёх защитников
-
Смолов после прилёта в Испанию заявил о желании остаться в "Сельте" на следующий сезон
Лента новостей
-
Навальный ответил Соловьёву на заявление о связях с Уткиным
-
Названа дата вероятного возобновления Бундеслиги
-
"Барселона" следит за игрой Алексея Миранчука
-
Гранквист назвал пятилетний период в "Краснодаре" вершиной своей карьеры
-
"Бавария" до конца недели объявит о продлении контракта с основным хавбеком
-
"Вы тоже можете добиться такого": Адебайор показал свой гараж с элитными автомобилями
-
Жена Погребняка эпично разыграла подписчиков в инстаграме
-
Соловьёв: "Уткин всегда был тихим и спокойным миньоном Навального"
-
Мбаппе выдвинул ПСЖ ещё одно условие для продления контракта
-
Нападающий "Локомотива" Джорджевич близок к возвращению в строй после 7-месячного перерыва
-
Девушка Роналду призвала носить маски в период пандемии коронавируса
-
"Барселона" назвала цену на Видаля
-
"Рома" включилась в борьбу за звёздного воспитанника "Челси"
-
Форвард "Сочи" рассказал, как переход Кокорина повлиял на прогресс команды
-
Пол Инс жёстко раскритиковал Погба
-
Уткин объяснил, почему Пашинин не возглавит "Локомотив" вместо Сёмина
-
"Манчестер Сити" намерен увеличить зарплату Де Брюйне
-
"Барселона" предложила за Лаутаро 80 миллионов евро и трёх защитников
-
ПСЖ готовит новый контракт для Шупо-Мотинга
-
Смолов после прилёта в Испанию заявил о желании остаться в "Сельте" на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13