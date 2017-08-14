ПСЖ готовит новый мегатрансфер

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ПСЖ готовит новый мегатрансферФорвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес в настоящее время находится в Париже, информирует AS.

По сведениям издания, причиной визита 28-летнего нападающего "канониров" в столицу Франции является его возможный переход в стан ПСЖ. Чилиец планирует согласовать условия личного контракта с "красно-синими", после чего те должны будут договориться о трансфере футболиста с "Арсеналом".

Напомним, Неймар прокомментировал свой дебют за ПСЖ. | soccernews.ru

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