ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиан Эриксен заинтересовал ПСЖ.

Французский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока около 110 миллионов евро.

Ради подписания ПСЖ готов попрощаться с полузащитниками Юлианом Дракслером и Анхелем Ди Марией.

В прошедшем сезоне АПЛ Эриксен принял участие в 37 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

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