ПСЖ готовит первое предложение по Роналду

ПСЖ готовит первое предложение по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что парижане готовы будут выложить за 33-летнего португальца 100 миллионов евро и включить в сделку по нему своего форварда Эдинсона Кавани.

Ранее "Реал" оценил Роналду в 200 миллионов евро.

Напомним, Пепе прокомментировал хет-трик Роналду в игре с Испанией. | soccernews.ru