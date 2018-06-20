ПСЖ готовит первое предложение по Роналду

Теги псжкриштиану роналдуэдинсон кавани реал мадрид

ПСЖ готовит первое предложение по РоналдуПСЖ готовит первое предложение по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что парижане готовы будут выложить за 33-летнего португальца 100 миллионов евро и включить в сделку по нему своего форварда Эдинсона Кавани.

Ранее "Реал" оценил Роналду в 200 миллионов евро.

Напомним, Пепе прокомментировал хет-трик Роналду в игре с Испанией. | soccernews.ru

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