ПСЖ готовит предложение по Белотти

Форвард "Торино" Андреа Белотти может продолжить карьеру во Франции, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, купить 23-летнего бомбардира хочет ПСЖ, который после неудачи с трансфером нападающего "Монако" Килиана Мбаппе ищет альтернативные варианты усиления атакующей линии команды.

Напомним, что в контракте Белотти прописана сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

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