ПСЖ готовит предложение по Белотти

Теги торинопсжандреа белотти

ПСЖ готовит предложение по Белотти

Форвард "Торино" Андреа Белотти может продолжить карьеру во Франции, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, купить 23-летнего бомбардира хочет ПСЖ, который после неудачи с трансфером нападающего "Монако" Килиана Мбаппе ищет альтернативные варианты усиления атакующей линии команды.

Напомним, что в контракте Белотти прописана сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ намерен вернуть Сако. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов