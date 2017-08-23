ПСЖ готовит предложение по игроку "Наполи"

Французский ПСЖ заинтересован в подписании голкипера итальянского "Наполи" Пепе Рейны, информирует Sky Italia.

По сведениям источника, за 34-летнего вратаря парижане будут готовы предложить 7 миллионов евро. Сам испанец, в случае своего переезда во Францию, будет получать 3,5 миллионов евро за сезон.

Приход Рейны, скорее всего, вынудит ПСЖ расстаться с кем-то из своих голкиперов - Кевином Траппом или Альфонсом Ареоля.