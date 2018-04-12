ПСЖ готовит предложение по ключевому хавбеку "Челси"

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ПСЖ готовит предложение по ключевому хавбеку "Челси"ПСЖ готовит предложение по ключевому полузащитнику лондонского "Челси" Н'Голо Канте, информирует UOL Esporte.

По сведениям источника, трансфер 27-летнего хавбека "аристократов" оценивается в 60 миллионов евро, однако парижане рассчитывают заполучить игрока за сумму, несколько меньшую указанной.

В нынешнем сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 40 матчах за "Челси".

Напомним, ПСЖ проявляет интерес к ведущему игроку "Реала". | soccernews.ru

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