ПСЖ готовит предложение по ключевому хавбеку "Челси"

ПСЖ готовит предложение по ключевому полузащитнику лондонского "Челси" Н'Голо Канте, информирует UOL Esporte.

По сведениям источника, трансфер 27-летнего хавбека "аристократов" оценивается в 60 миллионов евро, однако парижане рассчитывают заполучить игрока за сумму, несколько меньшую указанной.

В нынешнем сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 40 матчах за "Челси".

Напомним, ПСЖ проявляет интерес к ведущему игроку "Реала". | soccernews.ru