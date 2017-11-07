ПСЖ готовит предложение по Кроосу

Французский ПСЖ готовится сделать в летнее трансферное окно предложение по полузащитнику мадридского "Реала" Тони Кроосу.

Как информирует испанская пресса, за одного из ключевых игроков королевского клуба парижане будут готовы заплатить 30 миллионов евро и отдать своего вингера Юлиана Дракслера, которым "сливочные" некогда интересовались.

Напомним, ПСЖ интересуется полузащитником сборной Бельгии. | soccernews.ru