ПСЖ готовит предложение по Кроосу

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ПСЖ готовит предложение по КроосуФранцузский ПСЖ готовится сделать в летнее трансферное окно предложение по полузащитнику мадридского "Реала" Тони Кроосу.

Как информирует испанская пресса, за одного из ключевых игроков королевского клуба парижане будут готовы заплатить 30 миллионов евро и отдать своего вингера Юлиана Дракслера, которым "сливочные" некогда интересовались.

Напомним, ПСЖ интересуется полузащитником сборной Бельгии. | soccernews.ru

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