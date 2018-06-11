ПСЖ готовит предложение по лидеру "Тоттенхэма"

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ПСЖ готовит предложение по лидеру "Тоттенхэма"ПСЖ готовит предложение по полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, парижане будут готовы выложить за 26-летнего хавбека "круглую" сумму, которая вполне может достичь 100 миллионов евро - именно столько за датчанина и желают получить "шпоры".

В завершившемся сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, президент Ла Лиги требует исключить ПСЖ из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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