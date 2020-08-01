ПСЖ готовит предложение по Тьяго Алькантаре

ПСЖ хочет купить этим летом полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантару, сообщает Le10Sport.

По информации источника, парижане готовы заплатить за воспитанника "Барселоны" требуемые 30 миллионов евро.

Впрочем, ПСЖ - не единственный претендент на испанца. Им также предметно интересуется "Ливерпуль".

Сам Алькантара намерен сменить команду в текущее межсезонье, поэтому ранее отказался продлевать контракт с "Баварией".

Не пропустите: ПСЖ готовит щедрое предложение по Кулибали. | http://soccernews.ru