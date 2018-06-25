ПСЖ готовит предложение по ведущему защитнику "Баварии"

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ПСЖ готовит предложение по ведущему защитнику "Баварии"ПСЖ готовит предложение по ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Джерому Боатенгу, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, парижане будут готовы выложить за 29-летнего бека требуемые чемпионами Германии 60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

Напомним, Кавани примет решение по своему будущему после ЧМ в России. | soccernews.ru

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