ПСЖ готовит предложение по ведущему защитнику "Баварии"

ПСЖ готовит предложение по ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Джерому Боатенгу, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, парижане будут готовы выложить за 29-летнего бека требуемые чемпионами Германии 60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

Напомним, Кавани примет решение по своему будущему после ЧМ в России. | soccernews.ru