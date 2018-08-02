ПСЖ готовит предложение по защитнику "Байера"

ПСЖ готовит предложение по защитнику леверкузенского "Байера" Венделлу, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, за 25-летнего бека "аптекарей" парижане будут готовы выложить 30 миллионов евро. На трансфере бразильца настаивает лично новоиспеченный главный тренер чемпиона Франции Томас Тухель.

В прошлом сезоне Венделл забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Байер".

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