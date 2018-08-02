ПСЖ готовит предложение по защитнику "Байера"

Теги псжвенделлбайер леверкузен

ПСЖ готовит предложение по защитнику "Байера"ПСЖ готовит предложение по защитнику леверкузенского "Байера" Венделлу, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, за 25-летнего бека "аптекарей" парижане будут готовы выложить 30 миллионов евро. На трансфере бразильца настаивает лично новоиспеченный главный тренер чемпиона Франции Томас Тухель.

В прошлом сезоне Венделл забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Байер".

Напомним,  Неймар вернулся из отпуска. | soccernews.ru

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