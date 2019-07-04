ПСЖ готовит предложение по защитнику дортмундской "Боруссии"

Теги боруссия дортмундпсжрафаэль геррейрутрансферы

ПСЖ готовит предложение по защитнику дортмундской "Боруссии"

ПСЖ хочет усилиться защитником дортмундской "Боруссии" Рафаэлем Геррейру, сообщает Bild.

По сведениям издания, парижане готовы купить португальского фулбека за 15 миллионов евро.

Французский гранд интересовался 25-летним футболистом ещё прошлым летом, но тогда договориться о его трансфере не удалось.

В минувшем сезоне Геррейру сыграл за "Боруссию" 32 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с "шмелями" истекает через год.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на вингера "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" просит Неймара не бойкотировать предсезонную подготовку в ПСЖ

"Барселона" просит Неймара не бойкотировать предсезонную подготовку в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов