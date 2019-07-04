ПСЖ готовит предложение по защитнику дортмундской "Боруссии"
ПСЖ хочет усилиться защитником дортмундской "Боруссии" Рафаэлем Геррейру, сообщает Bild.
По сведениям издания, парижане готовы купить португальского фулбека за 15 миллионов евро.
Французский гранд интересовался 25-летним футболистом ещё прошлым летом, но тогда договориться о его трансфере не удалось.
В минувшем сезоне Геррейру сыграл за "Боруссию" 32 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с "шмелями" истекает через год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19