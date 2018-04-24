ПСЖ готовит предложение по защитнику "Ювентуса"
ПСЖ летом намерен приобрести защитника "Ювентуса" Алекса Сандро.
Как сообщает Sky Sports, парижане рассматривают игрока, как замену Максвеллу, который прошлым летом повесил бутсы на гвоздь. Отмечается, что ПСЖ готов выложить за Сандро 45 миллионов евро.
В текущем сезоне Сандро провел 35 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
Читайте также: Президент ПСЖ намерен отомстить "Реалу" за возможные попытки подписать Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Первая битва – в Мюнхене: "Бавария" принимает "Реал"
-
Шок на "Энфилде": "Ливерпуль" громит "Рому", но оставляет римлянам шанс на камбэк
-
Итоги и символическая сборная 35-го тура АПЛ
-
France Football извинился перед Иньестой за то, что в 2010-м году "Золотой мяч" выиграл Месси
-
Каррера может возглавить "Ювентус"
Лента новостей
-
Мончи назвал причину продажи Салаха в "Ливерпуль"
-
Колобков: "У сборной России есть все шансы на выход из группы"
-
Зидан и Хайнкес входят в тройку лучших тренеров, по проценту выигранных матчей в Лиге Чемпионов
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Иньесте интересен переход в английский топ-клуб
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "Ромы"
-
"Ювентус" определился с первыми двумя приобретениями на лето
-
Непомнящий: "В сборной России есть люди, которые могут нейтрализовать Салаха"
-
Хайнкес и Зидан определились со стартовыми составами
-
Горлукович: "Промес деградирует, ему надо уезжать в Европу"
-
Окслейд-Чемберлен пропустит Чемпионат Мира
-
Икарди прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Реала" и "Челси"
-
Только шесть клубов забили больше голов в полуфинале Лиги Чемпионов, чем Роналду
-
Тьяго Алькантара заинтересован в переходе в "Реал"
-
В борьбе за Мартиаля определился фаворит
-
Тухель заинтересован в подписании в ПСЖ хавбека дортмундской "Боруссии"
-
Зидан: "Я не хотел, чтобы Хамес уходил"
-
Ринат Билялетдинов поделился секретом успешного противостояния Салаху
-
Неймар готов принять предложение "Манчестер Юнайтед"
-
Боатенг: "У Роналду почти нет недостатков"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|90
|2
|Монако
|34
|70
|3
|Лион
|34
|69
|4
|Марсель
|34
|69
|5
|Ницца
|34
|50
|6
|Сент-Этьен
|34
|49
|7
|Ренн
|34
|48
|8
|Монпелье
|34
|46
|9
|Нант
|34
|46
|10
|Генгам
|34
|45
|11
|Бордо
|34
|43
|12
|Дижон
|34
|42
|13
|Амьен
|34
|40
|14
|Анжер
|34
|37
|15
|ФК Кан
|33
|36
|16
|Страсбур
|34
|34
|17
|Тулуза
|33
|33
|18
|Труа
|34
|29
|19
|Лилль
|34
|29
|20
|Метц
|34
|26