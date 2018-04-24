ПСЖ готовит предложение по защитнику "Ювентуса"

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ПСЖ готовит предложение по защитнику "Ювентуса"

ПСЖ летом намерен приобрести защитника "Ювентуса" Алекса Сандро.

Как сообщает Sky Sports, парижане рассматривают игрока, как замену Максвеллу, который прошлым летом повесил бутсы на гвоздь. Отмечается, что ПСЖ готов выложить за Сандро 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Сандро провел 35 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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