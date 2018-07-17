ПСЖ готовит предложение по защитнику "Ювентуса"

ПСЖ готовит предложение по защитнику туринского "Ювентуса" Алексу Сандро, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, свои условия по трансферу 27-летнего бека "старой синьоры" парижане представят в один из ближайших нескольких дней.

В прошлом сезоне Алекс Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за "Ювентус".