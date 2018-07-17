ПСЖ готовит предложение по защитнику "Ювентуса"

Теги псжювентусалекс сандро

ПСЖ готовит предложение по защитнику "Ювентуса"ПСЖ готовит предложение по защитнику туринского "Ювентуса" Алексу Сандро, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, свои условия по трансферу 27-летнего бека "старой синьоры" парижане представят в один из ближайших нескольких дней.

В прошлом сезоне Алекс Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за "Ювентус".

Напомним,  ПСЖ повесил ценник на Ди Марию​​​​​​​. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов