ПСЖ готовит щедрое предложение по Кулибали

ПСЖ хочет купить центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Le10Sport.

По информации источника, в сенегальце клуб видит замену для ушедшего капитана Тиаго Силвы.

За 29-летнего футболиста парижане готовы заплатить 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 31 матч, результативными действиями не отличался.

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