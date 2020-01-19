ПСЖ готовится к переговорам с Неймаром о продлении контракта

ПСЖ намерен продлить соглашение с форвардом Неймаром.

По сведениям Telefoot, парижане уже обсуждают с представителями игрока возможность сделки. Нынешнее соглашение бразильца с клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что прошлым летом Неймар открыто заявлял о желании вернуться в "Барселону", однако каталонцы не смогли оформить трансфер.

В текущем сезоне Неймар провел 15 игр, в которых отметился 13 голами и 7 ассистами.

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