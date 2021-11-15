ПСЖ готовится к продаже Неймара

Фото твиттер Неймара

Руководство ПСЖ приняло решение расстаться с нападающим Неймаром летом 2022 года, сообщает El Nacional.

По информации источника, президент парижан Насер Аль-Хелаифи хочет обновить состав по окончании текущего сезона, а продажа бразильца позволит хорошо заработать.

Услуги 29-летнего форварда будут предложены "Барселоне" и клубам АПЛ. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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