ПСЖ готовится к возможному уходу Неймара в "Реал"

Теги неймармарко асенсиопсжреал мадрид

ПСЖ готовится к возможному уходу Неймара в "Реал"Французский ПСЖ уже начал готовиться к возможному уходу своего вингера Неймара в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане рассматривают вариант с включением в сделку по бразильцу одного из ведущих игроков королевского клуба - Марко Асенсио. Однако такой обмен вряд ли устроит "сливочных", которые возлагают большие надежды на своего футболиста.

Напомним, Тебас уверен в жульничестве ПСЖ и "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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