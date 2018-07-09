ПСЖ готовится подписать ключевого форварда "Барселоны"

2 Теги барселонаэдинсон кавани луис суареспсж

ПСЖ готовится подписать ключевого форварда "Барселоны"ПСЖ готовится подписать ключевого форварда каталонской "Барселоны" Луиса Суареса, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, парижане планируют продать своего нападающего Эдинсона Кавани, чтобы освободить место в составе для лидера атак "сне-гранатовых". За 31-летнего уругвайца они планируют предложить сумму, за которую расстанутся с его соотечественником, и еще 20 миллионов евро сверху.

Напомним, в подписании Суареса заинтересован Неймар. | soccernews.ru

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