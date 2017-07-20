ПСЖ готовится согласовать свой первый громкий трансфер

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ПСЖ готовится согласовать свой первый громкий трансферФранцузский ПСЖ готовится согласовать свое первое громкое приобретение в текущее трансферное окно, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, спортивный директор парижан Антеро Энрике уже прибыл в Лондон, дабы договориться о переходе в свой клуб форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, который не намерен продлевать контракт со своим клубом. 

Напомним, ПСЖ готов побороться с "Миланом" за одного из лучших бомбардиров Европы. | soccernews.ru

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