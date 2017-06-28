ПСЖ готовится взорвать трансферный рынок своими приобретениями

Теги псжджанлуиджи доннаруммафабиньокилиан мбапперафаэль геррейру

ПСЖ готовится взорвать трансферный рынок своими приобретениямиТекущим летом французский ПСЖ готовится взорвать трансферный рынок своими приобретениями, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане намерены подписать четырех игроков на общую сумму в 240 млн евро. Так, французский гранд рассчитывает заполучить голкипера Джанлуиджи Доннарумму ("Милан"), защитника Рафаэля Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), и двух футболистов "Монако" - хавбека Фабиньо и форварда Килиана Мбаппе. Первого ПСЖ оценивает в 40 млн евро, второго - в 23 млн, третьего - в 42 млн, а последнего - в 135 млн.

Напомним, ПСЖ нашел замену Верратти в "Атлетико". | soccernews.ru

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