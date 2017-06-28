Текущим летом французский ПСЖ готовится взорвать трансферный рынок своими приобретениями, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане намерены подписать четырех игроков на общую сумму в 240 млн евро. Так, французский гранд рассчитывает заполучить голкипера Джанлуиджи Доннарумму ("Милан"), защитника Рафаэля Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), и двух футболистов "Монако" - хавбека Фабиньо и форварда Килиана Мбаппе. Первого ПСЖ оценивает в 40 млн евро, второго - в 23 млн, третьего - в 42 млн, а последнего - в 135 млн.

Напомним, ПСЖ нашел замену Верратти в "Атлетико". | soccernews.ru