ПСЖ готовы продать Менье за 30 миллионов евро

Теги томас меньепсжчелсиманчестер юнайтедтрансферы

ПСЖ готовы продать Менье за 30 миллионов евро

Защитник ПСЖ Томас Менье по окончании сезона покинет клуба. Парижане уже определились со стоимостью футболиста. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, в 27-летнем игроке заинтересован "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". ПСЖ готов отпустить Менье за 30 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом заканчивается летом 2020 года.

В нынешнем сезоне футболист из-за травмы участвовал лишь в 29 матчах, забив 5 голов и сделав 7 ассистов.

А еще: Томас Менье: "Конечно, я бы хотел поиграть в Англии, и не только в ней"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC

Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов