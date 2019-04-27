ПСЖ готовы продать Менье за 30 миллионов евро

Защитник ПСЖ Томас Менье по окончании сезона покинет клуба. Парижане уже определились со стоимостью футболиста. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, в 27-летнем игроке заинтересован "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". ПСЖ готов отпустить Менье за 30 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом заканчивается летом 2020 года.

В нынешнем сезоне футболист из-за травмы участвовал лишь в 29 матчах, забив 5 голов и сделав 7 ассистов.

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