ПСЖ готовы продать Менье за 30 миллионов евро
Защитник ПСЖ Томас Менье по окончании сезона покинет клуба. Парижане уже определились со стоимостью футболиста. Об этом сообщает RMC Sport.
По данным источника, в 27-летнем игроке заинтересован "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". ПСЖ готов отпустить Менье за 30 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом заканчивается летом 2020 года.
В нынешнем сезоне футболист из-за травмы участвовал лишь в 29 матчах, забив 5 голов и сделав 7 ассистов.
А еще: Томас Менье: "Конечно, я бы хотел поиграть в Англии, и не только в ней"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14