ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1
ПСЖ разгромил "Анже" в матче чемпионата Франции.
В составе парижан голами отметились Алессандро Флоренци, Неймар, оформивший дубль, Юлиан Дракслер, Идрисса Гей и Кильян Мбаппе.
ПСЖ - "Анже" - 6:1 (2:0)
Голы: Флоренци, 7 - 1:0, Неймар, 36 - 2:0, Неймар, 47 - 3:0, Траоре, 52 - 3:1, Дракслер, 57 - 4:1, Гей, 71 - 5:1, Мбаппе, 84 - 6:1.
ПСЖ: Навас, Флоренци (Диалло, 72), Маркиньюс, Кимпембе (Дагба, 72), Баккер, Дракслер (Эррера, 63), Верратти (Сарабия, 82), Паредес (Гей, 63), Неймар, Икарди, Мбаппе.
"Анже": Бернардони, Бамба (Мансо, 77), Траоре, Павлович, Аит Нури (Шо, 82), Эбосс, Капель (Мангани, 77), Фюльжини, Кулибали, Баокен (Кабо, 68), Тиуб (Диони, 68).
ПСЖ с 12 баллами занимает 2 место в Лиге 1. "Анже" расположился на 8 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13