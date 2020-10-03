ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1

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ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1

ПСЖ разгромил "Анже" в матче чемпионата Франции.

В составе парижан голами отметились Алессандро Флоренци, Неймар, оформивший дубль, Юлиан Дракслер, Идрисса Гей и Кильян Мбаппе. 

ПСЖ - "Анже" - 6:1 (2:0)

Голы: Флоренци, 7 - 1:0, Неймар, 36 - 2:0, Неймар, 47 - 3:0, Траоре, 52 - 3:1, Дракслер, 57 - 4:1, Гей, 71 - 5:1, Мбаппе, 84 - 6:1.

ПСЖ: Навас, Флоренци (Диалло, 72), Маркиньюс, Кимпембе (Дагба, 72), Баккер, Дракслер (Эррера, 63), Верратти (Сарабия, 82), Паредес (Гей, 63), Неймар, Икарди, Мбаппе.

"Анже": Бернардони, Бамба (Мансо, 77), Траоре, Павлович, Аит Нури (Шо, 82), Эбосс, Капель (Мангани, 77), Фюльжини, Кулибали, Баокен (Кабо, 68), Тиуб (Диони, 68).

ПСЖ с 12 баллами занимает 2 место в Лиге 1. "Анже" расположился на 8 позиции.

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