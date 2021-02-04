ПСЖ громит аутсайдера, "Монако" в огне, а "Лилль" все еще на первом месте: все результаты 23-го тура Лиги 1

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ПСЖ громит аутсайдера, "Монако" в огне, а "Лилль" все еще на первом месте: все результаты 23-го тура Лиги 1Завершились все матчи 23-го тура французской Лиги 1. ПСЖ, на этот раз, смог обыграть аутсайдера и решил оформить сразу разгром. Парижане обыграли "Ним" со счетом 3:0. "Монако" Головина продолжает удивлять. Команда не проигрывает уже 8 матчей, а в последних шести одержала победы. На этот раз пала "Ницца" 2:1. "Лилль" уже комфортно чувствует себя на вершине таблицы. Лидеры чемпионата разгромили на выезде "Бордо" 3:0. Представляем все результаты 23-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

"Страсбур" - "Брест" - 2:2
"Ренн" - "Лорьян" - 1:1
"Реймс" - "Анжер" - 0:0
"Метц" - "Монпелье" - 1:1
"Бордо" - "Лилль" - 0:3
"Сент-Этьен" - "Нант" - 1:1
ПСЖ - "Ним" - 3:0
"Монако" - "Ницца" - 2:1
"Ланс" - "Марсель" - 2:2
"Дижон" - "Лион" - 0:1

Турнирная таблица: "Лилль" (51), "Лион" (49), ПСЖ (48), "Монако" (45), "Ренн" (37), "Метц" (35), "Ланс" (35), "Анжер" (34), "Марсель" (33), "Бордо" (32), "Монпелье" (29), "Реймс" (28), "Брест" (27), "Ницца" (26), "Страсбур" (25), "Сент-Этьен" (23), "Нант" (19), "Лорьян" (19), "Ним" (15), "Дижон" (15).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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