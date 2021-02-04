ПСЖ громит аутсайдера, "Монако" в огне, а "Лилль" все еще на первом месте: все результаты 23-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 23-го тура французской Лиги 1. ПСЖ, на этот раз, смог обыграть аутсайдера и решил оформить сразу разгром. Парижане обыграли "Ним" со счетом 3:0. "Монако" Головина продолжает удивлять. Команда не проигрывает уже 8 матчей, а в последних шести одержала победы. На этот раз пала "Ницца" 2:1. "Лилль" уже комфортно чувствует себя на вершине таблицы. Лидеры чемпионата разгромили на выезде "Бордо" 3:0. Представляем все результаты 23-го тура Лиги 1.

Результаты тура:



"Страсбур" - "Брест" - 2:2

"Ренн" - "Лорьян" - 1:1

"Реймс" - "Анжер" - 0:0

"Метц" - "Монпелье" - 1:1

"Бордо" - "Лилль" - 0:3

"Сент-Этьен" - "Нант" - 1:1

ПСЖ - "Ним" - 3:0

"Монако" - "Ницца" - 2:1

"Ланс" - "Марсель" - 2:2

"Дижон" - "Лион" - 0:1

Турнирная таблица: "Лилль" (51), "Лион" (49), ПСЖ (48), "Монако" (45), "Ренн" (37), "Метц" (35), "Ланс" (35), "Анжер" (34), "Марсель" (33), "Бордо" (32), "Монпелье" (29), "Реймс" (28), "Брест" (27), "Ницца" (26), "Страсбур" (25), "Сент-Этьен" (23), "Нант" (19), "Лорьян" (19), "Ним" (15), "Дижон" (15).