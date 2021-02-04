ПСЖ громит аутсайдера, "Монако" в огне, а "Лилль" все еще на первом месте: все результаты 23-го тура Лиги 1
Завершились все матчи 23-го тура французской Лиги 1. ПСЖ, на этот раз, смог обыграть аутсайдера и решил оформить сразу разгром. Парижане обыграли "Ним" со счетом 3:0. "Монако" Головина продолжает удивлять. Команда не проигрывает уже 8 матчей, а в последних шести одержала победы. На этот раз пала "Ницца" 2:1. "Лилль" уже комфортно чувствует себя на вершине таблицы. Лидеры чемпионата разгромили на выезде "Бордо" 3:0. Представляем все результаты 23-го тура Лиги 1.
Результаты тура:
"Страсбур" - "Брест" - 2:2
"Ренн" - "Лорьян" - 1:1
"Реймс" - "Анжер" - 0:0
"Метц" - "Монпелье" - 1:1
"Бордо" - "Лилль" - 0:3
"Сент-Этьен" - "Нант" - 1:1
ПСЖ - "Ним" - 3:0
"Монако" - "Ницца" - 2:1
"Ланс" - "Марсель" - 2:2
"Дижон" - "Лион" - 0:1
Турнирная таблица: "Лилль" (51), "Лион" (49), ПСЖ (48), "Монако" (45), "Ренн" (37), "Метц" (35), "Ланс" (35), "Анжер" (34), "Марсель" (33), "Бордо" (32), "Монпелье" (29), "Реймс" (28), "Брест" (27), "Ницца" (26), "Страсбур" (25), "Сент-Этьен" (23), "Нант" (19), "Лорьян" (19), "Ним" (15), "Дижон" (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13