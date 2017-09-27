ПСЖ громит "Баварию" на "Парк де Пренс"

Лидеры группы "В" ПСЖ и "Бавария" встретились в Париже, чтобы определить, кто больше достоин первого места в своем квартете. Уже на первых минутах французам удалась разящая атака, после чего счет на табло изменился. Неймар получил мяч на левом фланге, обыграл нескольких защитников, сместился в центр, но вместо удара отдал передачу на подключившегося к атаке Алвеса, отправившего мяч в левый угол. Все защитники "Баварии" в этом эпизоде сместились в центр, оставив совершенно свободным правый край штрафной, явная ошибка правого защитника Алабы привела к голу.

После забитого мяча ПСЖ отошел в оборону, играя по счету. Парижане отдали инициативу сопернику, перейдя на игру на контратаках. "Бавария" усилила натиск на ворота французов, но моменты создавала лишь после стандартных положений. После розыгрыша углового Мюллер выскочил из-за спины Рабио, но в ближнем бою не сумел переиграть Ареола. Через несколько минут после очередного углового под перекладину стрелял Мартинес – вратарь ПСЖ в прыжке спас свою команду.

Увлекшись атаками "Бавария" забыла об обороне, парижане умело пользовались свободными зонами, разрезая защиту соперника. На 28 минуте Мбаппе отпасовал на линию штрафной, после чего Кавани пробивал по воротам, однако мяч разминулся с дальним углом. Через три минуты Эдинсон получил второй шанс и на этот раз соперника не простил. Очередная атака правым флангом прошла у ПСЖ, Алвес выдал пас на ход Мбаппе, тот эффектно развернулся в борьбе с Зюле и Мартинесом, откатил мяч на Кавани, который пробил в правый верхний угол.

Слабость обороны немецкой команды дала о себе знать спустя пять минут, когда трио атакующих игроков ПСЖ разыграли комбинацию, которая должна была закончиться третьим голом. Мбаппе с правого края отдал в центр на Неймара, тот в касание пяткой перевел игровой снаряд на Кавани, а Эдинсон расстреливал вратаря – Ульрайх ногой сумел парировать мяч.

В перерыве Анчелотти провел сразу две замены, выпустив Комана и Руди, однако игра существенным образом не изменилась. "Бавария" продолжала владеть территориальным преимуществом, а ПСЖ - забивал голы.

На 50 минуте команды за минуту обменялись отличными моментами. После углового Мартинес выиграл борьбу и пробил в створ, однако Силва вынес мяч с ленточки, после чего парижане выбили его далеко в поле, Неймар протащил игровой снаряд до штрафной, сыграл в стенку с Мбаппе, а затем из убойной позиции пробил мимо ворот.

Через несколько минут команды снова произвели обмен моментами: Ареола отразил мяч после дальнего удара Руди, а Кавани не сумел пробить по воротам после прострела Мбаппе, в последний момент с ноги уругвайца снял мяч Мартинес.

Достаточно открытая игра со стороны "Баварии" позволяла ПСЖ постоянно убегать в контратаки, поэтому третий мяч был достаточно прогнозируемым. Мбаппе очень эффектно обыграл Алабу на правом краю штрафной, затем отдал пас во вратарскую, там неудачно сыграл Мартинес, позволивший Неймару пробить с двух метров. "Бавария" в этом матче сумела ответить лишь голом Видаля, который арбитры не засчитали из-за офсайда.

Перед финальным свистком у "Баварии" было еще два момента, но и его воплотить в гол не удалось. Коман с фланга проскочил в штрафную, затем пробил в правый нижний угол, но Ареола в прыжке спас свою команду. Когда же вратарь не мог помочь, ему помогла штанга. В каркас ворот попал Левандовски.

"Бавария" разгромлена в Париже. Карло Анчелотти предстоит проанализировать ситуацию, на данный момент мюнхенская команда не выглядит командой, которая способна выйти в финал Лиги чемпионов.

ПСЖ – "Бавария" 3:0

Голы: Алвес, 2 – 1:0; Кавани, 30 – 2:0; Неймар, 63 – 3:0

ПСЖ: Ареола, Курзава, Алвес, Силва, Маркиньос, Мотта (Ло Сельсо, 86), Рабио, Вератти (Дракслер, 90), Неймар, Кавани, Мбаппе (Ди Мария, 79).

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Мартинес, Боатенг, Киммих, Видаль, Толиссо (Руди, 46), Родригес (Коман, 46), Мюллер (Роббен, 69), Тиаго, Левандовски.

Вячеслав Горбачев

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