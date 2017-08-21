ПСЖ громит дома "Тулузу" в заключительном матче тура
Третий игровой день во Франции завершался в Париже, где один из фаворитов сезона ПСЖ принимал "Тулузу". В прошлом сезоне "фиалки" смогли отобрать у команды Унаи Эмери аж четыре очка. Так что столичная команда имела хороший зуб на соперника.
Быть может и по этой причине, а может потому, что сейчас в ПСЖ собрался действительно хороший коллектив, встреча началась с атак хозяев поля. Моменты парижане создавали играючись, также легко их транжирили, а защитники "Тулузы" трудились в поте лица.
Блистал Неймар. Он и передачи раздавал (замкнуть пас Ди Марии помешал игрок команды гостей), и сам бил, но на пути мяча оказался защитник "фиалок". А когда бразильцу ничего не мешало, то он угодил в перекладину. Мог забивать и Кавани, но убежав один на один с голкипером, Эдинсон не попал по мячу в момент удара.
В общем и целом вопросов о том, кто должен забить первым, особо не возникало. Но игроки "Тулузы" думали иначе. Первый же выпад гостей закончился взятием ворот. С правого фланга последовала подача от Амьяна в центр штрафной ПСЖ, Дани Алвес свою позицию потерял, оставив совсем одного Граделя, а Макс в касание буквально "прошил" Ареола – 0:1.
Парижане как бы не заметили неудачу и снова принялись за свое. И вот уже у Алвеса проходит подача в центр штрафной, откуда бьет Неймар – мяч летит в штангу. И только на 31-й минуте ПСЖ все же смог распечатать Ляфона. Неймар убежал в атаку, отдал под удар Рабио, который метил в дальний угол, но голкипер "Тулузы" мяч отбил. Впрочем, первый на добивании был вездесущий бразилец, спокойно отправивший мяч в пустые ворота – 1:1. А через четыре минуты хозяева были уже впереди. Отыгрался Рабьо перед чужой штрафной с Неймаром в касание, после чего ударил в дальний нижний угол – Ляфон до мяча не дотянулся – 2:1.
В концовке тайма гол на свой счет должен был записать Кавани. В момент атаки уругваец находился на одной линии с Диопом, поэтому последующий результативный удар с линии штрафной был нанесен по правилам. Однако арбитры ошиблись, зафиксировав офсайд, и отменили гол Эдинсона.
Начало второй половины матча ничем примечательным не запомнилось. Был хороший момент у "Тулузы", но Делор не смог забить, пробивая в падении. А все самое интересное в матче началось с 69-й минуты. На этом отрезке матча ПСЖ остался в меньшинстве, и, казалось, это верный шанс для гостей. Но спустя пять минут Неймар заработал пенальти, поймав Делора на финте, и Кавани с "точки" немного успокоил болельщиков парижан.
Впрочем, уже через три минуты преимущество команды Унаи Эмери снова измерялось одним мячом. Отличную подачу со штрафного выполнил Жан на 11-ть метров, а там Жюльен перевисел в воздухе Тьяго Силву, после чего вколотил мяч под самую перекладину ворот соперника – 3:2.
Снова хозяева пошли вперед и очень скоро отличились еще. Ди Мария с левого фланга отпасовал на Пасторе, а тот оказался совсем один метрах в 20-ти от чужих ворот, после чего пробил на исполнение в дальнюю "девятку" – 4:2.
Чтобы гости даже не надеялись на камбэк, парижане продолжили гнуть свою линию и Курзава довел счет до 5:2. Гол же защитниками получился очень эффектным. Неймар выполнил подачу от углового флажка в центр чужой штрафной, откуда Кюрзава пробил "ножницами" в дальний от себя угол.
Теперь уже можно было поиграть в свое удовольствие. Именно это команда Эмери и делала в последние минуты. Словно по сюжету лучшего экшена точку в матче довелось поставить Неймару. Взял игру бразилец на себя, прошел как на лыжах трех защитников и в падении отправил мяч в сетку – 6:2.
Красивая победа ПСЖ, добытая в меньшинстве, не вызвала никаких вопросов относительно того, кто заслуживал три очка в этом матче.
ПСЖ – "Тулуза" – 6:2
Голы: Градель, 18 – 0:1. Неймар, 31 – 1:1. Рабио, 35 – 2:1. Кавани, 75, с пенальти – 3:1. Тьяго Силва, 78, в свои ворота – 3:2. Пасторе, 82 – 4:2. Курзава, 84 – 5:2. Неймар, 90+2 – 6:2.
ПСЖ: Ареола, Курзава, Силва, Кимпембе, Алвес, Мота (Пасторе, 68), Вератти, Рабио, Ди Мария (Дракслер, 85), Неймар, Кавани (Ло Сельсо, 85).
"Тулуза": Ляфон, Амьен-Аду, Мубандже, Диоп, Жюльен, Блен, Сомалиа, Дурмаз (Жан, 46), Градель (Мишелен, 62), Тойвонен (Машаш, 58), Делор.
Удаление: Вератти, 69.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! ПСЖ – "Тулуза" – 6:2 (обзор)
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