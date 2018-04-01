ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги

В финальном матче Кубка французской лиги ПСЖ крупно победил "Монако" и стал обладателем трофея. Стоит отметить, что парижане выиграли этот турнир в пятый раз подряд и в восьмой раз в истории.

ПСЖ – "Монако" - 3:0

Голы: Кавани, 8 (пенальти) - 1:0, Ди Мария, 21 - 2:0, Кавани, 85 - 3:0.

ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Кимпембе, Верратти (Ло Чельсо, 70), Рабьо, Дракслер (Диарра, 81), Ди Мария (Пасторе, 52), Мбаппе, Кавани.

"Монако": Субашич, Глик, Раджи, Сидибе, Жемерсон, Фабиньо, Тилеманс (Йоветич, 46), Моутинью (Геззаль, 80), Лопеш (Диакаби, 73), Лемар, Фалькао.

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