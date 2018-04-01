ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги

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ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги

В финальном матче Кубка французской лиги ПСЖ крупно победил "Монако" и стал обладателем трофея. Стоит отметить, что парижане выиграли этот турнир в пятый раз подряд и в восьмой раз в истории.

ПСЖ – "Монако" - 3:0

Голы: Кавани, 8 (пенальти) - 1:0, Ди Мария, 21 - 2:0, Кавани, 85 - 3:0.

ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Кимпембе, Верратти (Ло Чельсо, 70), Рабьо, Дракслер (Диарра, 81), Ди Мария (Пасторе, 52), Мбаппе, Кавани.

"Монако": Субашич, Глик, Раджи, Сидибе, Жемерсон, Фабиньо, Тилеманс (Йоветич, 46), Моутинью (Геззаль, 80), Лопеш (Диакаби, 73), Лемар, Фалькао.

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2 Монако 30 66
3 Марсель 31 62
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 31 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
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