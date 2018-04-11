ПСЖ грозит исключение из еврокубков из-за трансферов Неймара и Мбаппе

ПСЖ грозит исключение из еврокубков из-за трансферов форвардов Неймара из каталонской "Барселоны" и Килиана Мбаппе из "Монако", информирует Financial Times .

По сведениям источника, в настоящее время УЕФА проводит расследование в отношении трат 222-х миллионов евро на приобретение бразильца и 180-ти миллионов евро на будущую покупку 19-летнего игрока, права на которого пока принадлежат монегаскам. Союз европейских футбольных ассоциаций проверяют информацию, согласно которой парижане специально завысили размеры своих спонсорских контрактов, дабы избежать наказания за нарушение правила финансового Fair Play. Если эти сведения подтвердятся, французскому гранду грозит солидный штраф либо же исключение из еврокубков.

Окончательного решения в этом вопросе стоит ждать уже после июня месяца, когда в футболе завершится финансовый год.

Напомним, ПСЖ хочет переманить основного опорника "Челси". | soccernews.ru