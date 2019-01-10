ПСЖ грозит серьёзное наказание от УЕФА за поведение болельщиков после матча группового этапа Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".

Напомним, что фанаты парижан перед поединком забросали полицейских дымовыми шашками. Союз европейских футбольных ассоциаций сейчас ведёт расследование инцидента.

Как сообщает L’Equipe, среди вариантов санкций в отношении ПСЖ рассматривается проведение домашнего матча 1/8 финала ЛЧ с "Манчестер Юнайтед" без зрителей.

Стоит отметить, что первая игра между французской и английской командами пройдёт 12 февраля на "Олд Траффорд", а ответная - 6 марта на "Парк де Пренс".

Не пропустите: Тухель недоволен судейством в матче с "Генгамом". | http://soccernews.ru