ПСЖ хочет арендовать игрока "Челси"

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ПСЖ хочет арендовать игрока "Челси"

Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко может перебраться в ПСЖ.

По сведениям Goal.com, французский клуб хочет арендовать футболиста до конца сезона 2019/20. Сам игрок не против поиграть на родине.

Отметим, что "Челси" может не отпустить игрока, так как клуб до следующего лета не сможет покупать новых футболистов.

Прошлый сезон Бакайоко провел в аренде в "Милане". В Италии он сыграл 42 матча, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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