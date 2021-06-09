ПСЖ хочет бесплатно подписать Усмана Дембеле

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ПСЖ хочет бесплатно подписать Усмана Дембеле Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

ПСЖ продолжает следить за ситуацией вокруг вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

По сведениям Marca, парижане хотели бы бесплатно подписать 24-летнего француза летом 2022 года, когда у него завершится контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что "Барса" хочет продлить соглашение с игроком, однако если он откажется, то клуб хотел бы продать его этим летом.

В минувшем сезоне на счету Дембеле 11 голов и 5 ассистов в 44 играх.

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