ПСЖ хочет избавиться от Рамоса

Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" намерен избавиться от испанского защитника Серхио Рамоса, сообщает Le Parisien.

По сведенгиям источника, руководство французского клуба разочаровано игрой футболиста. Проблемой может стать высокая зарплата испанца, который не хочет уходить из клуба, а его контракт действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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