ПСЖ хочет купить 19-летнего хавбека "Бенфики"
ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Бенфики" Флорентину, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 60 миллионов евро.
19-летний Флорентину является воспитанником "Бенфики". В нынешнем сезоне он провел за клуб семь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: У Тухеля появились разногласия с ПСЖ. Тренер отказывается продлевать контракт. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЕСПЧ подтвердил получение жалобы от адвоката Кокорина
-
Мораес опроверг информацию о неправильно оформленном гражданстве Украины
-
"Бавария" готова заплатить за игрока "Наполи" более 100 миллионов евро
-
"Реал" - "Атлетико", "Арсенал" - "Бавария": опубликован календарь International Champions Cup
-
Месси и Суарес приступили к тренировкам в общей группе
Лента новостей
-
"Аякс" не намерен продавать Онану в "Барселону"
-
Четыре топ-клуба поборются за Варана
-
Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"
-
ЕСПЧ подтвердил получение жалобы от адвоката Кокорина
-
Дюгарри: "Продал бы Неймара, если бы нашел ему замену"
-
Мораес опроверг информацию о неправильно оформленном гражданстве Украины
-
"Бавария" готова заплатить за игрока "Наполи" более 100 миллионов евро
-
"Реал" - "Атлетико", "Арсенал" - "Бавария": опубликован календарь International Champions Cup
-
Роналду пройдет медицинское обследование в Барселоне
-
Мане готов стать игроком "Реала"
-
Следующий выпуск канала Z+ состоится перед матчем "Локомотив" - "Зенит"
-
Пуйоль: "Неймар ошибся, когда решил покинуть "Барселону"
-
Месси и Суарес приступили к тренировкам в общей группе
-
Рамос: "Хорошо, что Зидан вернулся в "Реал"
-
"Милан" и "Интер" хотят снести "Сан-Сиро" и построить новый стадион
-
ПСЖ хочет купить 19-летнего хавбека "Бенфики"
-
"Барселона" хочет купить Алабу
-
"Наполи" намерен продлить контракт с Анчелотти
-
Хави Мартинес может вернуться в "Атлетик"
-
"Кориантинс" не будет выкупать у "Реала" нападающего Диаса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|26
|63
|2
|Порту
|26
|63
|3
|Брага
|26
|58
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|55
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|42
|6
|Морейренсе ФК
|26
|42
|7
|Белененсиш
|26
|38
|8
|Рио Аве
|26
|32
|9
|Санта-Клара
|26
|32
|10
|Портимоненсе
|26
|32
|11
|Маритиму
|26
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|26
|26
|13
|Боавишта
|26
|26
|14
|Насьонал
|26
|26
|15
|Витория Сетубал
|26
|25
|16
|КД Тондела
|26
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|26
|24
|18
|Фейренсе
|26
|15