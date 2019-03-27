ПСЖ хочет купить 19-летнего хавбека "Бенфики"

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Бенфики" Флорентину, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 60 миллионов евро.

19-летний Флорентину является воспитанником "Бенфики". В нынешнем сезоне он провел за клуб семь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: У Тухеля появились разногласия с ПСЖ. Тренер отказывается продлевать контракт. | http://soccernews.ru