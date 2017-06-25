ПСЖ хочет купить Банегу



ПСЖ проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Интера" Эверу Банеге, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов платить ему зарплату в размере четырех миллионов евро в год. "Интер", в свою очередь, не прочь расстаться с игроком и оценивает его в 20 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Севильи".

В прошлом сезоне 28-летний Банега провел за "Интер" 33 матча и забил 6 голов.

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