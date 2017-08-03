ПСЖ хочет купить Дендокера

ПСЖ включился в борьбу за полузащитника "Андерлехта" Леандера Дендонкера, сообщает HLN.be.

По сведениям издания, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Бельгийцы оценивают игрока в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что купить хавбека хочет "Манчестер Юнайтед", который предлагает за него 35 миллионов.

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