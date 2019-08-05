ПСЖ хочет купить Дибалу
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может стать игроком ПСЖ. Об этом пишет Goal.com.
По данным издания, парижане ищут замену форварду Неймару, который, скорее всего, покинет команду этим летом. Дибала привлек внимание руководства ПСЖ.
Ранее сообщалось, что трансфер 25-летнего аргентинца в "Манчестер Юнайтед" не может быть реализован.
Футболист играет в туринском клубе с 2015 года. В минувшем сезоне он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 42 матчах. Его контракт действует до 2022 года.
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|2
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|38
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|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|38
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|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|Борнмут
|38
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|Бернли
|38
|40
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|Саутгемптон
|38
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|Кардифф Сити
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