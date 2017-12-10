ПСЖ хочет купить Доннарумму

ПСЖ проявляет интерес к вратарю "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. В данный момент представители парижан ведут предварительные переговоры с агентом игрока Мино Райолой. Сумма отступных в его контракте составляет 70 миллионов евро. Впрочем в случае невыхода "россонери" в Лигу чемпионов она снизится до 50 миллионов евро.

В этом сезоне 18-летний Доннарумма провел за "Милан" 25 матчей во всех турнирах и пропустил 25 мячей.

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