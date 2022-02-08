ПСЖ хочет купить форварда "Ювентуса"

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ПСЖ хочет купить форварда "Ювентуса"

Фото: инстаграм Мойсе Кина/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему туринского "Ювентуса" Мойсе Кину,  сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Кин выступает за "Ювентус" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Эвертону". В прошлом сезоне он играл за ПСЖ также на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2024 года.

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